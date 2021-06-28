Arılarını ayılardan korumak için radyodan sürekli müzik çaldı

Yaz aylarının gelmesiyle, pek çok bölgede ayı paniği başladı. Kastamonu Hanönü'nde yaşayan emekli öğretmen Murat Baydar'ın arı kovanları da defalarca ayı saldırısına uğradı. Çaresiz kalan Baydar, arılarını korumak için radyodan sürekli müzik çaldı! Bu sayede ayıyı kovanlardan uzak tuttuğunu söyleyen Baydar, "Radyo sesi açık olduğu sürece ayılar bu arı kovanlarına gelmiyor. Bunun dışında yani radyo çalmadığı zaman fırsat bulduğu an arı kovanlarına gelme imkanı var. Şimdilik ayılarla bir problem yaşamadık" açıklaması yaptı.
- Yaşam
- 28.06.2021 Gazete