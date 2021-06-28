Ağrı Dağı'nda korku dolu anlar! Ukraynalı dağcıların karşısına biri albino iki ayı çıktı

ALTI yıl aradan sonra resmi tırmanışlara başlanan Ağrı Dağı'nda, 25 Haziran'da Ukraynalı dağcıların karşısına biri albino iki ayı çıktı. Korku dolu anlar yaşayan dağcıların çığlıkları üzerine ayıların kaçtığını söyleyen tur rehberi Saffet Akkuş, "16 yıldır Ağrı Dağı'nda rehberlik yapıyorum ve ilk kez bir ayı ile karşılaştım. Tırmanış sırasında kayaların arasından çıkan iki ayıdan boz olanı kaçtı albino ise saldırmak için hamlede bulundu. Ancak hepimiz aynı anda çığlık atınca kaçtı. Kabus dolu dakikalar yaşadık" dedi. O anlar, dağcı turist kafilesinden bir kişinin cep telefonuna saniye saniye yansıdı.
Ağrı Valiliği, terör olayları nedeniyle 2015 yılının ağustos ve eylül aylarında yapılan askeri operasyonlar nedeniyle Ağrı Dağı'nı 'özel güvenlik bölgesi' ilan ederek tırmanışlara kapattı. Terör operasyonları nedeniyle 6 yıldır resmi ya da izinli tırmanışa kapalı olan Ağrı Dağı'na resmi tırmanışlar, 2021'in şubat ayında başladı. Yasağın kalkması ile birlikte yurt içinden dünyanın dört bir tarafından Ağrı Dağı'na gelen yerli ve yabancı turistler zirve tırmanışı yaptı.
25 Haziran günü Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine gelen 2'si kadın 7 kişilik Ukraynalı dağcı grup rehber Saffet Akkuş öncülüğünde zirve tırmanışına başladı. İlk gün 3 bin 200 metredeki ana kampa ulaşan dağcılar, geceyi burada geçirdikten sonra tırmanışa devam ettiler. Dağın 3 bin 800 metresine gelen dağcıların karşısına iki ayı çıktı. Bozayı kaçarken beyaz renkli albino ayı ise gruptakilere saldırmak istedi. O anlar bir turistin cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Kayaların arasından çıkan ayının hızla gelişini gören turistler hep birlikte sağa sola kaçışarak çığlık attı. Albino ayı son anda zirveye doğru kaçarak gözden kayboldu.