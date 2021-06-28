Ağrı Dağı'nda korku dolu anlar! Ukraynalı dağcıların karşısına biri albino iki ayı çıktı





"Özellikle yöre halkı burada bir beyaz ayının yaşadığını söyler ama kimse inanmazdı. Bazı dağcılar da, kampa beyaz ayının geldiğini söylediler ama bunu ispatlayamadılar. Bu iddialara bir anlam veremez ve 'kutup ayısının burada ne işi var? diye sorardık. Geçtiğimiz günlerde beyaz renkli ayı Ağrı Dağı'na gelen Ukraynalı grupla karşılaşmış ve onlar da bunu tesadüfen görüntülemiş. Şimdi herkes Ağrı Dağı'nda bir albino ayısının olduğunu biliyor. Artık dağda temkinli yürümek lazım. Ben 23 yıldır gittiğim Ağrı Dağı'na yaklaşık 200 kez çıktım ancak 158'inde zirve tırmanışı gerçekleştirdim. Hiç karşılaşmadım. Umarım bundan sonra da karşılaşmayız" dedi.

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