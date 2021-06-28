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    Acı haber Marmaris'ten geldi! Orman yangınına müdahale eden Görkem Hasdemir kurtarılamadı

    Muğla Marmaris-İçmeler karayolu kenarında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin arasında kalan geçici orman işçisi Görkem Hasdemir kurtarılamadı.

    Canımız yandı
    Muğla Marmaris-İçmeler karayolu kenarındaki ormanlık alanda dün saat 10.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 11 helikopter, 38 arazöz, 19 su tankeri, 2 dozer ve çok sayıda orman işçisi, ormanı alevlerden kurtarmaya çalıştı. Bu sırada alevlerin arasında kalan geçici orman işçisi Görkem Hasdemir (38), kurtarılamadı.

    Bölgeye sevk edilen AFAD, Marmaris AKUT ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hasdemir'in cansız bedenine saatler sonra ulaştı. Evli ve iki çocuk babası Hasdemir'in ölümü, çalışma arkadaşlarını büyük bir üzüntüye boğdu.




    Saat 10:00'da başlayan yangını, sahildeki turistler de böyle izledi.



    İki çocuk babası Görkem Hasdemir, yangını söndürmek isterken hayatını kaybetti.
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    Haberler Yaşam Acı haber Marmaris'ten geldi! Orman yangınına müdahale eden Görkem Hasdemir kurtarılamadı