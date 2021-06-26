Sinop'ta panik! Üzerinde 'tehlikeli' yazan variller kıyıya vurdu

"BU VARİLLER DAHA ÖNCE DE KIYIYA VURMUŞTU"

Sahilde gezinti yaparken cisimleri fark eden mahalle sakinlerinden emekli eğitim müfettişi Hasan Hüseyin Özyılmaz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ben her zaman burada gezerim. Bu cisimler dikkatimi çekti.