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    • Yaşam
    • 26.06.2021 13:33
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    • 26.06.2021 13:51
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    Sinop'ta panik! Üzerinde 'tehlikeli' yazan variller kıyıya vurdu

    Sinop'ta sahilde görülen manzara panik yarattı. İncedayı Mahallesi'nde kıyıya vuran ve üzerinde "tehlikeli" yazan variller çevre halkını korkuttu. Vatandaşlar varillerin daha önce de kıyıya vurduğunu söyledi.

    İHA
    Kıyıya vuran varillerin üstünde yazanlar panik yarattı

    İncedayı Mahallesi sahil kesiminde kıyıya vuran 2 adet varil şeklindeki cisimler endişe uyandırdı.

    "BU VARİLLER DAHA ÖNCE DE KIYIYA VURMUŞTU"
    Sahilde gezinti yaparken cisimleri fark eden mahalle sakinlerinden emekli eğitim müfettişi Hasan Hüseyin Özyılmaz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ben her zaman burada gezerim. Bu cisimler dikkatimi çekti.

    Üzerinde 'tehlikeli' uyarısı yazıyor ve resimler bulunuyor. Balıklar ve ağaçlar için çok tehlikeli olan kimyasal sanırım. Bu variller daha önce de zaman zaman kıyıya vurmuştu" dedi.

        "BUNA ACİLEN ÇÖZÜM GEREKİR"
        Çevre sorununun her geçen gün farklı boyutlara ulaştığını ifade eden Özyılmaz, "Yıllardır doğma büyüme İncedayı Mahallesi'nde oturuyorum. Devamlı denizi incelerim. Deniz kenarlarında gezerim. Her sene çevre kirliliği, deniz kirliliği artmaktadır. Buna acilen çözüm getirilmesi gerekir.

        Denizi incelediğimiz zaman 1993-94 yıllarında nisan-mayıs aylarında sahile hep balıklar gelir, yumurta bırakırdı. Şimdi hiç balık kalmadı. Gittikçe balık nesli azalıyor" diye konuştu.
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