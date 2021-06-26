Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 26 Haziran 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 26 Haziran 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram

    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

    Çiler ile Adem Çepni'nin yavruları Muhammet Ali Çepni...


    Elif ile Ramazan Bakırhan'ın minnoş kızları Reyyan İnci...


    Melek ve Ferhat Dikilitaş'ın yakışıklısı Arel Dikilitaş...


    Bahar-Hür Bozacı'nın yavruları Miray ve Eray

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Sevigen CHP'deki 'Kara Para' gerçeğini anlattı!
    Haberler Yaşam Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 26 Haziran 2021