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    • 27.06.2021 01:42
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    İstanbul Sarıyer Bahçeköy'de önceden boşaltılan 11 katlı bina çöktü: Park halindeki 3 otomobil hasar gördü

    Son dakika haberi... İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Bahçeköy'de önceden boşaltılan 11 katlı binada çökme meydana geldi. Park halindeki 3 otomobil hasar gördü.

    Sarıyer Bahçeköy'de 11 katlı bina çöktü

    Sarıyer'de 11 katlı boş binanın çökmesi sonucu civarda park halindeki 3 otomobilde hasar oluştu.

    Alınan bilgiye göre, Bahçeköy Yeni Mahallesi Şehit Yakup Kulaksız Sokak'ta yaklaşık 2 sene önce mühürlenerek boşaltılan 11 katlı bina çöktü.

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis, belediye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

    İtfaiye ekiplerinin kontrol ettiği binanın enkazında ilk belirlemelere göre kimsenin olmadığı kanaatine varıldı.

    Bina yakınlarında park halindeki 3 otomobilin hasar gördüğü olayda, çevredeki başka binalarda da hasar olup olmadığının tespiti için çalışmalar sürüyor.

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    Haberler Yaşam İstanbul Sarıyer Bahçeköy'de önceden boşaltılan 11 katlı bina çöktü: Park halindeki 3 otomobil hasar gördü