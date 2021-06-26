Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını: Üzümlü ve İslamlar bölgesindeki bazı yapılar zarar gördü

Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgar sebebiyle büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Üzümlü ve İslamlar mahallelerindeki yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Muğla ve yakın ilçelerden de ekipler bölgeye yönlendirildi.
Bir süre sonra ilçe merkezindeki Çerçiler Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda da yangın başladı. Ekiplerin bir kısmı bu bölgeye yönlendirildi.
Havadan helikopterlerle de müdahale edilen yangınlar, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
"5 İLA 10 YAPININ ZARAR GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEYEBİLİRİZ"
Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Çerçiler Mahallesi'ndeki yangının kontrol altına aldığını ama Üzümlü ve İslamlar mahallesindeki yangının devam ettiğini söyledi.
Alevlere havadan ve karadan yoğun müdahalenin sürdüğünü belirten Ulutaş, "Yangında, Üzümlü ve İslamlar bölgesindeki bazı yapılar zarar gördü. Şu ana kadar kesin olmamakla birlikte 5 ila 10 yapının zarar gördüğünü söyleyebiliriz. Yangınlarda can kaybı söz konusu değil. Üzümlü ve İslamlar mahallerindeki yangında yaklaşık 50 hektarlık alan zarar gördü." dedi.
Öte yandan zarar tespit çalışmaları da başladı.