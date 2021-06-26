Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını: Üzümlü ve İslamlar bölgesindeki bazı yapılar zarar gördü





VİLLALARDAN BAZILARI ZARAR GÖRDÜ

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Üzümlü ve İslamlar'daki yangının bölgede seyrek olarak bulunan bazı villalara da sıçradığı belirlendi. Villalardan bazılarının yanarak zarar gördüğü kaydedildi. Karadan ve havadan söndürme çalışmalarının sürdürüldüğü bölgedeki son durumla ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Antalya'mızın Kaş ilçesinde 2 noktada çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle beraber hızla müdahale ettik. Andifli'deki yangın tamamen söndürüldü. İslamlar ve Üzümlü mahallelerinde süren yangını söndürmek için itfaiye birimimiz tüm gücüyle çalışmalarına devam ediyor" dedi.



TEDBİR AMACIYLA BOŞALTILDI

Üzümlü ve İslamlar bölgesindeki yangını ise söndürme çalışmaları devam ediyor. 5 helikopter ve 20 arazöz ile çok sayıda orman işçisi, yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor. Yangın alanına yakın noktada bulunan yerleşim yerlerinin ise tedbir amacıyla boşaltıldığı öğrenildi.

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