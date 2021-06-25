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    • Yaşam
    • 25.06.2021 11:57
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    • 25.06.2021 11:59
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    Ehliyet yazılı sınav ve direksiyon sınavı ne zaman yapılacak? Ehliyet direksiyon ve yazılı sınav tarihleri

    Ehliyet almak için yazılı ve ardından direksiyon sınava katılım sağlayacak olan binlerce kişi sınav tarihleri hakkında araştırmalara başladı. Bilindiği üzere sınavlar belirli periyotlar arasında yapılıyor ve tarihler adaylara duyuruluyor. Sürücü kurslarına kayıt olan adaylar şimdi sınavın gerçekleştirileceği tarihe odaklandı. Peki, Ehliyet yazılı sınav ve direksiyon sınavı ne zaman yapılacak? İşte ehliyet direksiyon ve yazılı sınav tarihlerine dair detaylar...

    Ehliyet yazılı sınav ve direksiyon sınavı ne zaman?

    Binlerce sürücü adayı Haziran ayının sonlarında ehliyet sınav tarihleri öğrenmek için araştırmalara başladı. Bilindiği üzere tarihler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirleniyor ve adaylara duyuruluyor. Peki, Ehliyet yazılı sınav ve direksiyon sınavı ne zaman yapılacak? Ehliyet direksiyon ve yazılı sınav tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar...

    EHLİYET YAZILI SINAV VE DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN?

    Yazılı ve direksiyon sınav tarihleri değişkenlik gösteriyor. Sınav tarihlerinizi ve sınava gireceğiniz yer bilgisini kursiyerinizden öğrenebilirsiniz.

    İşte ehliyet sınavlarına dair bilinmesi gereken diğer bilgiler;

    Sürücü adayı, kursun yaptığı eğitim planı doğrultusunda teorik eğitimi alır. Teorik sınav tarihi belirlenirken e-sınav merkezlerindeki yoğunluk durumuna göre en yakın tarihe randevu verilir.

    OLMASI GEREKENLER BELGELER

    -Nüfus cüzdanınızın fotokopisi

    -4 Adet Biyometrik Fotoğraf

    -Sürücü olur sağlık raporu

    -Sicil kaydı(e-devlet üzerinden alınabiliyor.)

    -Öğrenim belgesi(Diploma, Geçici belge, Tasdikname veya öğrenci belgesi)

        Mevcut ehliyet belgesi olanlar teorik sınava girer mi? Hayır, girmelerine gerek yoktur. Bu durumda sadece direksiyon sınavına girmek yeterlidir. Tabi ki yeter sayıda direksiyon eğitimini almak gerekiyor.

        Elektronik sınav veya direksiyon sınavından kalırsam ne olacak? Sınavlardan kalmak sizin için iki şeyin kaybına neden olur. Birincisi zaman, ikincisi ise sınav ücretlerini tekrar ödemeniz gerekir. Ne direksiyon sınavında ne de ehliyet sınavında tek hak verilmiyor. Teorik sınav ve direksiyon için 4'er hakkınız bulunmaktadır.

        EHLİYETİ NE ZAMAN ALABİLİRİM?

        Eğer yazılı ve direksiyon sınavından başarılı olursanız sürücü kursunun hazırlayacağı İlçe Milli Eğitimin onaylayacağı ehliyet sertifikasını 1-2 hafta içerisinde alabilirsiniz. Sertifikanızı aldıktan sonra Türkiye'nin neresinde isterseniz randevu almak koşuluyla trafik tescil birimlerinden sertifikanızı ehliyet belgesine dönüştürebilirsiniz.

            Ehliyetler o sırada verilmemektedir. Fakat ehliyetiniz PTT üzerinden evinize yollanıncaya dek 2 haftalık geçici belge verilmektedir. Bu belge ile trafik çevirmelerinde normal ehliyetiniz varmış işlem yapılır. Fakat geçici belge ile resmi işlem yapılmaz. Zaten ehliyetiniz ortalama 1 hafta içerisinde elinize ulaşacaktır.
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