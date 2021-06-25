Binlerce sürücü adayı Haziran ayının sonlarında ehliyet sınav tarihleri öğrenmek için araştırmalara başladı. Bilindiği üzere tarihler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirleniyor ve adaylara duyuruluyor. Peki, Ehliyet yazılı sınav ve direksiyon sınavı ne zaman yapılacak? Ehliyet direksiyon ve yazılı sınav tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar...
EHLİYET YAZILI SINAV VE DİREKSİYON SINAVI NE ZAMAN?
Yazılı ve direksiyon sınav tarihleri değişkenlik gösteriyor. Sınav tarihlerinizi ve sınava gireceğiniz yer bilgisini kursiyerinizden öğrenebilirsiniz.
İşte ehliyet sınavlarına dair bilinmesi gereken diğer bilgiler;
Sürücü adayı, kursun yaptığı eğitim planı doğrultusunda teorik eğitimi alır. Teorik sınav tarihi belirlenirken e-sınav merkezlerindeki yoğunluk durumuna göre en yakın tarihe randevu verilir.
OLMASI GEREKENLER BELGELER
-Nüfus cüzdanınızın fotokopisi
-4 Adet Biyometrik Fotoğraf
-Sürücü olur sağlık raporu
-Sicil kaydı(e-devlet üzerinden alınabiliyor.)
-Öğrenim belgesi(Diploma, Geçici belge, Tasdikname veya öğrenci belgesi)