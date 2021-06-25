Adana'da şantajcıya film gibi operasyon: 50 bin lira para vermezsen fotoğraflarını internette yayarım





50 BİN LİRA PARA VERMEZSEN, FOTOĞRAFLARINI İNTERNETTE YAYARIM

Nazmi K. "Özel fotoğrafların elimde bana 50 bin lira para vermezsen, fotoğraflarını internette yayarım" diyerek kadını tehdit etti. Şantaja uğrayan Y.D., "Param yok ama altınım var. İstersen altın bileziklerimi sana gönderirim" dedi.

Kadının teklifini kabul eden Nazmi K. olası bir tuzağa düşmemek için altın bilezikleri Adana'ya göndermesini istedi. Mağdur kadın Ankara Emniyet Müdürlüğüne giderek internette tanıştığı ve bir süre sevgili olduğu şahsın kendisinden şantaj yoluyla 50 bin lira istediğini söyleyerek şikayetçi oldu.