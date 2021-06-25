Adana'da şantajcıya film gibi operasyon: 50 bin lira para vermezsen fotoğraflarını internette yayarım

Ankara'da yaşayan Y.D. adındaki kadın sosyal medya üzerinden Mersin'de yaşayan Nazmi K. ile tanıştı. İddiaya göre, bir süre görüştükten sonra telefon üzerinde birbirlerine özel fotoğraflar göndermeye başlayan çift daha sonra ayrıldı.
50 BİN LİRA PARA VERMEZSEN, FOTOĞRAFLARINI İNTERNETTE YAYARIM
Nazmi K. "Özel fotoğrafların elimde bana 50 bin lira para vermezsen, fotoğraflarını internette yayarım" diyerek kadını tehdit etti. Şantaja uğrayan Y.D., "Param yok ama altınım var. İstersen altın bileziklerimi sana gönderirim" dedi.
Kadının teklifini kabul eden Nazmi K. olası bir tuzağa düşmemek için altın bilezikleri Adana'ya göndermesini istedi. Mağdur kadın Ankara Emniyet Müdürlüğüne giderek internette tanıştığı ve bir süre sevgili olduğu şahsın kendisinden şantaj yoluyla 50 bin lira istediğini söyleyerek şikayetçi oldu.
Bunun üzerine polis şahsı yakalamak için kadınla bir plan yaptı. Bu plan dahilinde kadın zanlı ile tekrar irtibata geçti. Nazmi K. kadından bilezikleri otobüs ile Adana'ya göndermesini otobüsün muavininin ismini ve telefon numarasını kendisine vermesini istedi. Kadın bu isteği kabul edip hazırlanan iki sahte bileziği paketleyip Adana'ya otobüs ile gönderdi.