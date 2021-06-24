Katilleri bulun! Dr. Osman Büyükşen hem ağladı hem de Müge Anlı'yı ağlattı...

ATV'de reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert yine gündemin ilk sırasına çıktı. Bir süre önce annesi Necla Büyükşen ve babası Metin Büyükşen'in katledilmesiyle yıkılan Dr. Osman Büyükşen, Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibine başvurdu.
3 senedir çözülemeyen cinayetin failinin bulunmasını isteyen Dr. Osman Büyükşen, canlı yayında sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarını tutamayan Müge Anlı, Dr. Osman Büyükşen'e destek oldu. Dünkü programda Büşra Büyükşen şüplendiği kişileri söyledi. Mehmet Ali ve Yılmaz isimli kişilerin isimlerini verdi.
Bu kişilerin ise gelin Betül Büyükşen'in kuzeni ve kardeşi ortaya çıktı. İkilinin cinayet saatinde evde olmadıkları anlaşıldı.
Çifte cinayet aydınlatılmaya çalışılırken, Osman Büyükşen isyan etti: Görevini yerine getirmeyenler var. Bu cinayetin çözülmesi için özel ekip kurulmalı. Annemi ve babamı öldüren canavarlar özgürce dolaşıyor. Lütfen yardım edin…