Katilleri bulun! Dr. Osman Büyükşen hem ağladı hem de Müge Anlı'yı ağlattı...





Çifte cinayet aydınlatılmaya çalışılırken, Osman Büyükşen isyan etti: Görevini yerine getirmeyenler var. Bu cinayetin çözülmesi için özel ekip kurulmalı. Annemi ve babamı öldüren canavarlar özgürce dolaşıyor. Lütfen yardım edin…