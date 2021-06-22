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    • Yaşam
    • 22.06.2021 22:35
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    • 22.06.2021 22:48
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    Hanımını öldüren katil duruşma boyunca ağladı: "Eve para getirmiyorsun" dedi

    ’da evlerinde karısını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan mühendis koca duruşma boyunca gözyaşı döküp ağladı. Haberin detayları...

    İHA
    Hanımını öldüren katil duruşma boyunca ağladı

    Olay, 'un ilçesi Ulugazi Mahallesi Selimiye Sokak No 6'da bulunan 4 katlı apartmanın 4. katında 13 Şubat akşamı meydana geldi. İddiaya göre, mühendis (50), 2 çocuk annesi karısı 'yi (46) evlerinde boynundan bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı koca, polis tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    ci hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın ilk duruşması akşam geç saatlere kadar devam etti. Mihrican Ekmenci'nin anne, babası ve kardeşleri cinayetin planlı işlendiğini ve sanığın anne ve babasının da iştirak ettiğini iddia etti ve sanığın da en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

    Duruşma boyunca ağlayan Oğuz Taner Ekmenci verdiği ifadede, "Çok uzun süredir tartışıyoruz. Kavga ediyoruz. Olay gecesi de bağırdı çağırdı bana. Oğlumla kavga etti ben ayırdım. 'Eve para getirmiyorsun' dedi. Geçmişten gelen birikimin etkisiyle bir anlık cinnetle mutfaktan bıçağı aldım bir sefer vurdum. Öldürme kastım yoktu" diye konuştu.

    Tanıkların dinlenmesinin ardından Oğuz Taner Ekmenci'nin avukatı müvekkilinin na sevk edilerek adli dengesinin ve cezai ehliyetinin tam olup olmadığının araştırılmasını talep etti. Mahkeme Oğuz Taner Ekmenci'nin adli tıp kurumuna sevk edilerek akli dengesinin ve cezai ehliyetinin olup olmadığının araştırmasına karar vererek duruşmayı 4 Kasım tarihine erteledi.

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    Haberler Yaşam Hanımını öldüren katil duruşma boyunca ağladı: "Eve para getirmiyorsun" dedi