İngiltere'de tedavi edilen siyam ikizleri, tedavinin ardından ilk adımlarını atabildi. Antalya'da yaşayan Derman ve Yiğit, 2018'de başlarından yapışık dünyaya geldi.

Beyinlerinin ana toplardamarı ortak olan ikizler, yüksek risk taşıdığı için ameliyat edilemedi. İkizler, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2019'da İngiltere'ye gönderildi.

Burada, 42 kişilik ekiple yapılan ameliyatlar ikizler birbirinden ayrılabildi. İki kardeş, 2020'de ambulans uçakla Türkiye'ye geldi.

Ankara'daki Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde yoğun bir fizik tedavi sürecine girildi. Yiğit geçtiğimiz yıl yürümeye başlarken, Derman da kısa süre önce ilk adımlarını atabildi.

Baba Ömer Evrensel, ikizlerinin durumunun çok iyi olduğunu söyledi. "Rüyalarımız ve hayallerimiz gerçek oldu" dedi. Fatma Evrensel ise mutluluğunu şöyle dile getirdi: Cumhurbaşkanımıza ve eşine çok teşekkür ediyoruz.

ERDOĞAN ÖZTÜRK