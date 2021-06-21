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    Başkan Erdoğan ile eşi 'ı ziyaret etmişlerdi: Siyam ikizleri Yiğit ile Derman, mutluluğa erişti:

    Siyam ikizleri Yiğit ile Derman, 'de yapılan operasyonla birbirinden ayrıldı. 'da devam eden fizik tedavi ile kısa sürede ayaklandı. İkisi de ilk adımlarını attı. Baba mutluluğunu şöyle anlattı: Hayallerimiz gerçek oldu.

    Ayaklarına sağlık

    İngiltere'de tedavi edilen siyam ikizleri, tedavinin ardından ilk adımlarını atabildi. 'da yaşayan Derman ve Yiğit, 2018'de başlarından yapışık dünyaya geldi.

    Beyinlerinin ana toplardamarı ortak olan ikizler, yüksek risk taşıdığı için ameliyat edilemedi. İkizler, Cumhurbaşkanı ve eşi 'ın himayesinde 2019'da 'ye gönderildi.

    Burada, 42 kişilik ekiple yapılan ameliyatlar ikizler birbirinden ayrılabildi. İki kardeş, 2020'de ambulans uçakla 'ye geldi.

    Ankara'daki 'nde yoğun bir fizik tedavi sürecine girildi. Yiğit geçtiğimiz yıl yürümeye başlarken, Derman da kısa süre önce ilk adımlarını atabildi.

    Baba , ikizlerinin durumunun çok iyi olduğunu söyledi. "Rüyalarımız ve hayallerimiz gerçek oldu" dedi. ise mutluluğunu şöyle dile getirdi: Cumhurbaşkanımıza ve eşine çok teşekkür ediyoruz.

    ERDOĞAN ÖZTÜRK

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    Haberler Yaşam Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ı ziyaret etmişlerdi: Siyam ikizleri Yiğit ile Derman, mutluluğa erişti: