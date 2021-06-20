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    Başkasının kalbiyle en uzun süre yaşayan insan: 23 yıldır nakil aldığı kalple yaşıyor

    , kalp yetmezliği hastasıydı. 23 yıl önce yapılan nakille hayata sarıldı. 'Başkasının kalbiyle en uzun süre yaşayan' insan olarak tarih yazdı. Yedi ay önce de torununu kucağına aldı. Mutluluğunu şöyle anlattı: Kalbim ailem ve torunum için atıyor. Bu bir mucize!

    Yüreklere işleyen hikaye

    Antalya'da yaşayan Hamide Akman, 1994 yılında kızı 'yı kucağına aldı. Ancak kısa süre sonra rahatsızlandı. Yapılan incelemelerde, kalp yetmezliği hastası olduğu anlaşıldı.

    4 yıl boyunca tedavi gördü, ancak durumu kötüye gidince ismi nakil listesine yazıldı. Yalnızca 1 hafta sonra uygun kalbin bulunduğu haberini aldı. Beyin ölümü gerçekleşen Feride Can'ın kalbi ile yeni bir hayata başladı.

    TIP DÜNYASI ŞAŞTI KALDI
    23 yıldır sağlıkla atan kalbi, tıp dünyasını da şaşkınlığa uğrattı! 'de kalp naklinin ardından en uzun yaşayan kişi olarak tarih yazdı. Nakil sayesinde hayata tutunan Akman, kızı a'yı evlendirdi 7 ay önce de torunu Simay'ı kucağına aldı...

    "Bu bir mucize. Kalbim ailem için atıyor. Kızımın mürverini gördüm. Torunumu kollarımda seviyorum. Mutluluğun resmi bu" açıklaması yaptı. ise duygularını şöyle anlattı: O dünyanın en güzel kalpli annesi. Annem kalp nakli olduğunda bebektim. Şimdi 27 yaşında ben anneyim. Annem artık torun sahibi oldu. Kalp nakli mucize bir şey...

    EN iYi ÖRNEK
    Prof. Dr. , 'ın kalp naklini gerçekleştirdi. Bu güzel hikayeyi örnek göstererek herkesi organ bağışına davet etti. "Kalp nakli insanı hayata bağlıyor. Bunun en güzel örneği Hamide Akman kızını evlendirdi. Onun mutluluğunu gördü. Şimdi torun seviyor" dedi.

    ERDOĞAN ÖZTÜRK

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    Haberler Yaşam Başkasının kalbiyle en uzun süre yaşayan insan: Hamide Akman 23 yıldır nakil aldığı kalple yaşıyor