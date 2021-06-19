



Acılı baba Ali Akça ise sürücü ile yakınlarının kendisini 'Uğraşmayın' diyerek tehdit ettiğini söyledi. "Kaza sonrası benimle görüşmek istediler. Eşi, annesi, babası ve kayınpederi vardı. 'Boşuna uğraşırsınız. Yıpranan siz olursunuz' dediler. Onlara 'Sizin torununuz olsaydı ne yapardınız?' diye sordum. Bana gayet rahat bir şekilde 'Ben şikayetçi olmazdım' dediler. Öyle bir dünya mı var ya? Şikayetçiyim" dedi.