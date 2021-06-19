Yürekleri yakan olay 11 Haziran'da Antalya Muratpaşa'da meydana geldi. Duru Akça (6), halasıyla birlikte yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Berna Yıldırım Başak'ın kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Mahkeme, 1 ve 3 yaşlarında çocuğu olan Berna Yıldırım Başak'a ev hapsi verdi! Vicdana sığmayan bu karar, tepki çekti.
Acılı baba Ali Akça ise sürücü ile yakınlarının kendisini 'Uğraşmayın' diyerek tehdit ettiğini söyledi. "Kaza sonrası benimle görüşmek istediler. Eşi, annesi, babası ve kayınpederi vardı. 'Boşuna uğraşırsınız. Yıpranan siz olursunuz' dediler. Onlara 'Sizin torununuz olsaydı ne yapardınız?' diye sordum. Bana gayet rahat bir şekilde 'Ben şikayetçi olmazdım' dediler. Öyle bir dünya mı var ya? Şikayetçiyim" dedi.
'SUÇSUZUM' SAVUNMASI
Berna Yıldırım Başak, "Önümdeki araçlar görüşümü kapattı. Suçsuzum" savunması yaptı. 2 çocuğu bulunduğu için ev hapsine çarptırıldı!
TANIKLAR SUSTURULDU
Ailenin avukatı Onur Yoldan, tanıkların tehdit edildiğini söyledi. "Kazadan sonra olay yerine giden bazı kişiler kamera kayıtlarının silinmesini istemiş" dedi.