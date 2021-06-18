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    • Yaşam
    • 18.06.2021 10:25
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    • 18.06.2021 10:39
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    'ta 3 kişi bir kişiyi tekme tokat dövdü

    'ta 2 kişi arasında çıkan tartışma, tekme ve yumruklu saldırıya dönüştü. 3 kişinin, bir kişiyi tekme-tokat dövmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

    DHA
    3'e tek daldılar

    Esenyurt Bağlarçeşmesi'nde, yabancı uyruklu 2 kişi, bir marketin önünde tartışmaya başladı.

    3'e tek daldılar

    Sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Çevredekilerin de katılmasıyla kavga büyüdü.

        3 kişi, bir kişiyi aralarına alıp, yumruk ve tekmelerle dövdü.

        Saldırganlardan biri, eline aldığı soğanı dövülen adamın başına vurdu.

        Vatandaşların müdahalesiyle son bulan kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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