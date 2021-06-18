Esenyurt Bağlarçeşmesi'nde, yabancı uyruklu 2 kişi, bir marketin önünde tartışmaya başladı.
Sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin de katılmasıyla kavga büyüdü.
Esenyurt Bağlarçeşmesi'nde, yabancı uyruklu 2 kişi, bir marketin önünde tartışmaya başladı.
Sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin de katılmasıyla kavga büyüdü.
3 kişi, bir kişiyi aralarına alıp, yumruk ve tekmelerle dövdü.
Saldırganlardan biri, eline aldığı soğanı dövülen adamın başına vurdu.
Vatandaşların müdahalesiyle son bulan kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.