Bursa'da Atalay D. eşinin çalıştığı liseye giderek vahşeti yaşattı (Yaşam haberleri)

ULVİ VEDA

Bolu'da yaşayan Ulvi Eker, ölümüyle hem ağlattı hem de büyük bir yardıma olayına imza attı. Eker'in zirai ürünler satan bir dükkanı vardı. Hiç çocuğu olmadı. Eşinden boşandı. Yalnız yaşadı. Komşuları haber alamayınca polis çağırdı. Eve giren ekipler, yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı. Kalp krizi geçiren Eker, son yolculuğuna uğurlandı. Eker'in 4 ay önce, 40 milyon liralık banka hesaplarını, arsaları ve evlerini, ölmesi halinde vasiyet olarak Türk Eğitim Vakfı'na (TEV) bıraktığı ortaya çıktı.