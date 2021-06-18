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    Bursa'da Atalay D. eşinin çalıştığı liseye giderek vahşeti yaşattı (Yaşam haberleri)

    Bursa'da Atalay D. (30), bir süredir ayrı yaşadığı eşi Bircan D.’nin (29) temizlik görevlisi olarak çalıştığı liseye gitti. Çıkan tartışma üzerine D., yanında getirdiği bıçağı defalarca eşine sapladı. Ağır yaralanan 2 çocuk annesi, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Eşini öldüren Atalay D., polis tarafından gözaltına alındı.

    Lisede vahşet

    Bursa'da Atalay D. (30), bir süredir ayrı yaşadığı eşi Bircan D.'nin (29) temizlik görevlisi olarak çalıştığı liseye gitti. Çıkan tartışma üzerine D., yanında getirdiği bıçağı defalarca eşine sapladı. Ağır yaralanan 2 çocuk annesi, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Eşini öldüren Atalay D., polis tarafından gözaltına alındı.

    33.5 MİLYON DEVRETTİ
    6 bilen çıkmayınca 33 milyon 501 bin lira devretti. 5 bilenler 18 bin 507'şer lira, 4 bilenler 649'ar lira, 3 bilenler 30'ar lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.

    GÜLPERİ'NİN ACI KADERİ
    İstanbul     Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra yükseköğrenim için ABD New York'a yerleşen Gülperi Türker, evinde ölü bulundu. Epilepsi hastası genç kızın, banyoda düşüp başını çarptıktan sonra hayatını kaybettiği anlaşıldı. Acılı baba Dursun Türker, "Kızımın öyle büyük bir rahatsızlığı yoktu. Kızımın alacağı, vereceği var mı bilmek istiyoruz. Alacakları önemli değil de birilerine borcu varsa ödemek istiyoruz. Kızım bu dünyaya borçlu kalmasın, kabrinde borçlu yatmasın, yattığı yerde rahat ve huzurlu olsun" dedi.

        ULVİ VEDA
        Bolu'da         yaşayan Ulvi Eker, ölümüyle hem ağlattı hem de büyük bir yardıma olayına imza attı. Eker'in zirai ürünler satan bir dükkanı vardı. Hiç çocuğu olmadı. Eşinden boşandı. Yalnız yaşadı. Komşuları haber alamayınca polis çağırdı. Eve giren ekipler, yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı. Kalp krizi geçiren Eker, son yolculuğuna uğurlandı. Eker'in 4 ay önce, 40 milyon liralık banka hesaplarını, arsaları ve evlerini, ölmesi halinde vasiyet olarak Türk Eğitim Vakfı'na (TEV) bıraktığı ortaya çıktı.

        GÖĞÜS GÖĞÜSE MÜCADELE
        Ankara'da İpek K. silikon taktırdı. Ancak göğüslerinin biri büyük biri küçük kaldı. Yara izi de vardı! Dr. Mehtap K.'ya 100 bin TL'lik dava açtı. Doktorun savunması ise şaşırttı: Yapmışken iri olsun dedim!

        BÜYÜR BURDAN YAK!
        İstanbul'da Sevgin Mükerrem Ergüneş, Işıl Avşar'ı büyü vaadiyle kandırdı. 625 bin 650 TL dolandırdı. Savunması duyanları şoka uğrattı: Yaşam koçuyum. Haberler çıkınca asıl ben mağdur oldum.
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        Haberler Yaşam Bursa'da Atalay D. eşinin çalıştığı liseye giderek vahşeti yaşattı (Yaşam haberleri)