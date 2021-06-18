Bursa'da Atalay D. eşinin çalıştığı liseye giderek vahşeti yaşattı (Yaşam haberleri)

Bursa'da Atalay D. (30), bir süredir ayrı yaşadığı eşi Bircan D.'nin (29) temizlik görevlisi olarak çalıştığı liseye gitti. Çıkan tartışma üzerine D., yanında getirdiği bıçağı defalarca eşine sapladı. Ağır yaralanan 2 çocuk annesi, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Eşini öldüren Atalay D., polis tarafından gözaltına alındı.
33.5 MİLYON DEVRETTİ
6 bilen çıkmayınca 33 milyon 501 bin lira devretti. 5 bilenler 18 bin 507'şer lira, 4 bilenler 649'ar lira, 3 bilenler 30'ar lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.
GÜLPERİ'NİN ACI KADERİ
İstanbul Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra yükseköğrenim için ABD New York'a yerleşen Gülperi Türker, evinde ölü bulundu. Epilepsi hastası genç kızın, banyoda düşüp başını çarptıktan sonra hayatını kaybettiği anlaşıldı. Acılı baba Dursun Türker, "Kızımın öyle büyük bir rahatsızlığı yoktu. Kızımın alacağı, vereceği var mı bilmek istiyoruz. Alacakları önemli değil de birilerine borcu varsa ödemek istiyoruz. Kızım bu dünyaya borçlu kalmasın, kabrinde borçlu yatmasın, yattığı yerde rahat ve huzurlu olsun" dedi.