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    , Ataşehir'de gaspçılar tarafından öldürüldü eski eşi da intihar etti!

    , eski eşi ’ın gaspçılar tarafından öldürüldüğünü öğrenince intihar etti. En son ablasını aradığı belirlendi: Onun yanına gidiyorum. Ayrıca Aydın'ın adı saadet zinciriyle dolandırıcılık olayıyla anıldı. Koçan ve 3 kişiyle birlikte 'de yüksek kar payı vaadiyle 40 milyon lira topladığı öğrenildi.

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    İstanbul Ataşehir'de SAS Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan (41), içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantayla lüks otomobiline binerken maskeli gaspçılar tarafından öldürüldü.

    Gasp dehşetinden bir saat sonra ise eski eşi ve holdingin ortağı Süleyman Aydın, 20. kattan intihar etti. Aydın'ın aşağıya atlamadan önce ablasını aradığı belirlendi. "Sibel gitti. Artık ben yaşayamam onun yanına gidiyorum" dediği öğrenildi.

    İkiz plakayla kaçan gaspçılar, en son 'de görüldü. tarafından gasp ve 'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor.

    SAADET ZİNCİRİYLE 40 MİLYON LİRA
    Aydın'ın adı saadet zinciriyle dolandırıcılık olayıyla anıldı. Koçan ve 3 kişiyle birlikte 'de yüksek kar payı vaadiyle 40 milyon lira topladığı öğrenildi.

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