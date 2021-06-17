İstanbul Ataşehir'de SAS Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan (41), içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantayla lüks otomobiline binerken maskeli gaspçılar tarafından öldürüldü.

Gasp dehşetinden bir saat sonra ise eski eşi ve holdingin ortağı Süleyman Aydın, 20. kattan intihar etti. Aydın'ın aşağıya atlamadan önce ablasını aradığı belirlendi. "Sibel gitti. Artık ben yaşayamam onun yanına gidiyorum" dediği öğrenildi.

İkiz plakayla kaçan gaspçılar, en son Pendik Kurtköy'de görüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gasp ve Sibel Koçan'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor.

SAADET ZİNCİRİYLE 40 MİLYON LİRA

Aydın'ın adı saadet zinciriyle dolandırıcılık olayıyla anıldı. Koçan ve 3 kişiyle birlikte İzmir'de yüksek kar payı vaadiyle 40 milyon lira topladığı öğrenildi.