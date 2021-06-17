İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün kent genelinde birinci aşamada 76 noktada 630 personel, polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube Botu katılımıyla 14.00-16.00 saatleri arasında sabit yol uygulaması, ikinci aşamada 577 personelin katılımıyla 16.00-18.00 saatleri arasında umuma açık yer denetimiyle sona eren "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi.
ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN KİŞİLER...
Denetimlerde 119 bin 41 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 458 kişi ile yoklama kaçağı 158 kişi yakalandı.
RUHSATSIZ TABANCA, TÜFEK MERMİ, UYUŞTURUCU
Uygulamada yapılan aramalarda 73 ruhsatsız tabanca, tüfek ile 91 mermi, 8 kilo 407 gram uyuşturucu madde, 483 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 42 bin 635 lira ile 15 bin dolar ele geçirildi.