



RUHSATSIZ TABANCA, TÜFEK MERMİ, UYUŞTURUCU

Uygulamada yapılan aramalarda 73 ruhsatsız tabanca, tüfek ile 91 mermi, 8 kilo 407 gram uyuşturucu madde, 483 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 42 bin 635 lira ile 15 bin dolar ele geçirildi.