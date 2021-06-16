Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 16 Haziran 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

Arzu ile Korhan Çelebi'nin prensesi Reyhan Çelebi...



Elif ile İsrafil Sarıca'nın yakışıklısı Eymen Asaf Sarıca...





Çınar ile Samet Çetin'in yakışıklısı Uraz Ali Çetin...



Dilara ile Ömer Genç'in yakışıklısı Sefa Carlos...

