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    ’de filmlere konu olabilecek bir başarı hikayesi: , arıcılık yaparak 10 çocuğunu okuttu

    İlkokul mezunu , arıcılık yaparak okuttuğu 3’ü kız 10 çocuğundan 2’si doktor, 3’ü öğretmen, 2’si mimar, 1’i de mühendis oldu. Onat’ın son beşiğim dediği oğlu ise ne girmeye hazırlanıyor.

    Bal gibi eğitim

    Hakkari'nin ilçesinin Kadıköy köyünde yaşayan 65 yaşındaki , kendini çocuklarına adadı. İlkokulu bitirdikten sonra yaşadığı köyde 40 yıldır arıcılık yapan ve buradan kazandığı parayla ailesini geçindiren t'ın kızlarından 1'i doktor, 1'i mimar, 1'i de öğretmen oldu. Erkek çocuklarından ise 2'si doktor, 1'i mimar, 1'i mühendis, 2 tanesi de öğretmen olmayı başardı.

    Onat ailesinin en küçük ferdi olan lise son sınıf öğrencisi Polat ise 'ne girmeye hazırlanıyor. Çocuklarıyla gurur duyduğunu belirten Hamza Onat, eşi ile birlikte hayatlarının en mutlu günlerini yaşadıklarını anlattı. Onat, "40 yıldır arıcılıkla uğraşıyorum. Bu zor koşullarda 10 çocuk okuttum. Şimdi onlarla grur duyuyorum. İyi bir eğitim almaları için çok mücadele ettim, hep yanlarında oldum. Onlar da bu çabaları karşılıksız bırakmadılar. Tek derdim, tek isteğim çocuklarımın iyi bir eğitim almasıydı. Çok şükür Allah bana bugünleri gösterdi. Allah herkese böyle çocuklar nasip etsin. Fırsat buldukça da yanımıza gelip bize yardım ediyorlar. Arılara hep birlikte bakıyoruz ve bundan da büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

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