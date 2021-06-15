Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris Kumlubük Koyu'ndaki 5 yıldızlı otele ait sahile, turistlerin şaşkın başıklara arasında Robinson R66 tipi helikopter indi. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Bereket Enerji'de kaydı bulunan helikopterin, yaklaşık iki yıl önce VAV Teknoloji Bilişim Sanayi Ve Ticaret AŞ'ye satıldığı iddia edildi. Pilotun, otelin yanındaki yat kulübüne müşteri getirdiği ve bu kişilerin yemek yedikten sonra bir tekneye geçtiği belirtildi. Helikopter yolcularının kimliği hakkında bilgi verilmedi.

Olayın sosyal medyada yankı bulması üzerine Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü harekete geçti. Bu olayla ilgili işletme ve pilottan açıklama isteneceği belirtildi. İddiaya göre pilotun, indiği yere 9 kilometre uzaktaki bir alana inmesi gerektiği öğrenildi.

Değerlendirme kapsamında gerekli görülmesi halinde işletme ve pilot nezdinde idari işlem yapılacağı belirtildi.