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    Böyle görgüsüzlük görülmedi! 'te plaja helikopter indi tatilciler şok geçirdi

    ’te plaja helikopter indi. Tatilciler şok geçirdi. Pilotun hedefini bilerek 9 kilometre şaşırdığı iddia edildi. Helikopterle yolcu taşıyan pilot, yat kulübüne müşteri götürmek istedi. Plajda turistlerin arasına indi. Sosyal medya inledi: Bu nasıl görgüsüzlük...

    Helikopter problemi!

    Muğla'nın turistik ilçesi Kumlubük Koyu'ndaki 5 yıldızlı otele ait sahile, turistlerin şaşkın başıklara arasında tipi helikopter indi. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

    'de kaydı bulunan helikopterin, yaklaşık iki yıl önce VAV Teknoloji Bilişim Sanayi Ve Ticaret AŞ'ye satıldığı iddia edildi. Pilotun, otelin yanındaki yat kulübüne müşteri getirdiği ve bu kişilerin yemek yedikten sonra bir tekneye geçtiği belirtildi. Helikopter yolcularının kimliği hakkında bilgi verilmedi.

    Olayın sosyal medyada yankı bulması üzerine harekete geçti. Bu olayla ilgili işletme ve pilottan açıklama isteneceği belirtildi. İddiaya göre pilotun, indiği yere 9 kilometre uzaktaki bir alana inmesi gerektiği öğrenildi.

    Değerlendirme kapsamında gerekli görülmesi halinde işletme ve pilot nezdinde idari işlem yapılacağı belirtildi.

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