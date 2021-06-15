Antalya'da hemşire Safiye Nur Gürbüz, sevgilisi Aytaç Süleyman Daşbudak'ın (32) itmesi sonucu ikinci kattaki dairenin penceresinden park halindeki otomobilin üzerine düştü.

24 yaşındaki Safiye Nur Gürbüz, "Beni yine darp etti ve camdan attı" dedi. Gürbüz'ü aşağıya atan eski erkek arkadaşı "Hayatta olmam mucize" diyen Safiye Nur Gürbüz açılan davanın şekline tepki gösterdi:

Aytaç Süleyman Daşbudak'ın 'kasten yaralamadan' tutuklanmasını kabul edemiyorum. 'Kasten öldürmeye teşebbüsten' dava açılması için illa ölmem mi gerekiyordu? Şu an hayatta olmayabilirdim. Yaşamam mucize."

ERDOĞAN ÖZTÜRK