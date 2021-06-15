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    'da , sevgilisinin 'kasten yaralamadan' yargılanacak olmasına tepki gösterdi

    , kendisini camdan atan sevgilisinin 'Kasten öldürmeye teşebbüsten' değil, 'kasten yaralamadan' yargılanacak olmasına tepki gösterdi: Mucize eseri hayattayım. Bu nasıl karar.

    Yaşamam mucize

    Antalya'da hemşire üz, sevgilisi 'ın (32) itmesi sonucu ikinci kattaki dairenin penceresinden park halindeki otomobilin üzerine düştü.

    24 yaşındaki , "Beni yine darp etti ve camdan attı" dedi. Gürbüz'ü aşağıya atan eski erkek arkadaşı "Hayatta olmam mucize" diyen Safiye Nur Gürbüz açılan davanın şekline tepki gösterdi:

    Aytaç Süleyman Daşbudak'ın 'kasten yaralamadan' tutuklanmasını kabul edemiyorum. 'Kasten öldürmeye teşebbüsten' dava açılması için illa ölmem mi gerekiyordu? Şu an hayatta olmayabilirdim. Yaşamam mucize."

    ERDOĞAN ÖZTÜRK

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    Haberler Yaşam Antalya'da Safiye Gürbüz, sevgilisinin 'kasten yaralamadan' yargılanacak olmasına tepki gösterdi