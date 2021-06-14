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    • Yaşam
    • 14.06.2021 08:53
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    • 14.06.2021 09:39
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    'da tır ile panelvan araç birbirine girdi: 1 ölü, 1 ağır yaralı

    Kadınhanı'nda bir tır ile panelvan araç çarpıştı. Kaza sonucu panelvan aracın şoförü ağır yaralanırken, yanında bulunan kadın ise olay yerinde hayatını kaybetti.

    Konya'da tır ile panelvan araç birbirine girdi

    'nın Kadınhanı ilçesinde meydana gelen nda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

    Kadınhanı'dan Konya istikametine seyreden Recep Savaş idaresindeki 42 YH 609 plakalı tır ile Hasan Göktaş yönetimindeki 42 BL 189 plakalı panelvan, Köylütolu mevkisinde çarpıştı.

    Kazada, panelvanın sürücüsü ağır yaralandı, aynı araçta bulunan Melek Göktaş ise olay yerinde hayatını kaybetti.

    Yaralı Hasan Göktaş Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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    Haberler Yaşam Konya'da tır ile panelvan araç birbirine girdi: 1 ölü, 1 ağır yaralı