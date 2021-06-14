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    • Yaşam
    • 14.06.2021 10:12
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    • 14.06.2021 10:30
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    4 şampiyonluğu bulunan 1 ton ağırlığındaki Çapkın için 40 bin liraya satışta

    'da yetiştiren (49), öncesi ’nde 4 şampiyonluğu bulunan, 1 ton ağırlığındaki dövüşçü devesini satışa çıkardı. Güreş ve sünnet törenlerinin iptal edilmesi nedeniyle devesini satmayı düşündüğünü dile getiren Süleyman Mertsoylu, "Devemi lık olarak vermeyi düşünüyorum. Nasip olursa 40 bin liraya satacağım” dedi.

    DHA
    4 şampiyonluğu var 40 bin liraya satışta

    Çamlıca Mahallesi'nde deve yetiştiren Süleyman Mertsoylu, güreşler ve sünnet düğünleri için yetiştirdiği çiftliğindeki gözde devesi 'Çapkın'ı, Kurban Bayramı öncesi satışa çıkardığını duyurdu.

    Mertsoylu, Ege Bölgesi'nde 4 şampiyonluğu bulunan 19 yaşında ve 1 ton ağırlığındaki devesine 40 bin lira istiyor.

    "KURBANLIK OLARAK VERMEYİ DÜŞÜNÜYORUM"
    Koronavirüs nedeniyle güreş ve sünnet düğünlerinin iptal edilmesinden dolayı devesini satmayı düşündüğünü dile getiren Süleyman Mertsoylu, "Devemi kurbanlık olarak vermeyi düşünüyorum.

        "40 BİN LİRA 1 TON CİVARINDA"
        Nasip olursa 40 bin liraya satacağım.

        Devem 1 ton civarında, 19 yaşında.

        "NE GÜREŞLER VAR NE DE SÜNNETLERE GİDEBİLİYORUM"
        Çok uysal ve deve güreşlerinde şampiyonluğu var ama Covid-19 pandemisi nedeniyle ne güreşler var ne de sünnet cemiyetlerine gidebiliyorum.

            O yüzden kurbanlık olarak satmaya karar verdim" diye konuştu.

            KAÇ YAŞINDAKİ DEVE KURBAN EDİLİR?
            Devede 5; sığır ve mandada 2; koyun ve keçide ise 1 yaşını doldurma şartı aranır.

            DEVE KAÇ KİŞİ ADINA KESİLEBİLİR?
            Deve kurbanı, Allah rızası için deve isimli hayvanın kurban edilmesine verilen isimdir.
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                Haberler Yaşam 4 şampiyonluğu bulunan 1 ton ağırlığındaki deve Çapkın Kurban Bayramı için 40 bin liraya satışta