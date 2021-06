Canan Atlı, tecavüze uğradığı teyzesinin dini nikahlı eşini silahla katletti (Yaşam haberleri)

İstanbul Zeytinburnu'da Canan Atlı, geçen yıl teyzesinin dini nikahlı eşi Ali İhsan Ata'yı silahla öldürdü. Ölen adamın eşi Sevgi Sınağ, "Canan, iyi bir insan. Mendil, kalem satıyordu, evlere temizliğe gidiyordu. Eşim Canan'la 'Seni öldürürüm' diyerek zorla ilişkiye girmiş ve bu görüntüleri videoya çekmiş" dedi. Mahkemede, çocuklarının mağdur olduğunu dile getiren Canan Atlı'nın tahliye talebi kabul edildi. Buse PEHLİVAN.

BENİ ELLERİYLE BOĞACAKTI

Adana'da motosikletli kurye, kendisini trafikte tehlikeye düşüren özel bir hastanenin acil servisinde görevli doktor Sevcan Aslan'ı (41) darp etti. Kuryenin kendisini boğmaya çalıştığını ileri süren Aslan, 7 gün iş göremez raporu aldı. Murat KARAMAN.

OPERASYON EMMA!

Dünya çapında sadece 18 bin nüfusa sahip beyaz gergedanların biri olan Emma özel bir operasyonla yeni yuvasına yerleşti. Emma, Covid-19 salgını nedeniyle meydana gelen gecikmelere rağmen 16 saatlik yolculuğun ardından 'aşkına' kavuştu. Tayvan'dan Japonya'ya getirilen 5 yaşındaki Emma'nın hiç 'çekingenlik' göstermeden doğrudan yeni hayat arkadaşı Moran'ın yatak odasına gittiği belirtildi.

SÜPER YETENEK

Şanlıurfa'da 11 yaşındaki Defne Ekmekçi, çevrim içi düzenlenen Uluslararası Kanada Çağdaş Sanatlar Akademisi Piyano Yarışması'nda birinciliği elde etti. Yaklaşık 2 yıldır piyona eğitimi alan Ekmekçi, mayıs ayında çevrim içi düzenlenen ve Kanada, ABD, Ukrayna gibi ülkelerden aynı yaş kategorisindeki 250 katılımcının eserlerinin değerlendirildiği yarışmaya katılırken hedefinin birincilik olduğunu açıklamıştı. Defne, " Fazıl Say gibi çalmayı çok istiyorum. Hayatımın her anında yanımda piyano olmalı" dedi Defne Ekmekçi, geçen yıl da London College Of Music seçmelerinde "Uluslararası Piyano Öğrencisi" unvanı aldığını ifade etti.