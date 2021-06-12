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    Canan Atlı, tecavüze uğradığı teyzesinin dini nikahlı eşini silahla katletti (Yaşam haberleri)

    İstanbul Zeytinburnu'da Canan Atlı, geçen yıl teyzesinin dini nikahlı eşi 'yı silahla öldürdü. Ölen adamın eşi , "Canan, iyi bir insan. Mendil, kalem satıyordu, evlere temizliğe gidiyordu. Eşim Canan'la 'Seni öldürürüm' diyerek zorla ilişkiye girmiş ve bu görüntüleri videoya çekmiş" dedi. Mahkemede, çocuklarının mağdur olduğunu dile getiren Canan Atlı'nın tahliye talebi kabul edildi.

    Tecavüz cinayetine beraat

    İstanbul Zeytinburnu'da Canan Atlı, geçen yıl teyzesinin dini nikahlı eşi Ali İhsan Ata'yı silahla öldürdü. Ölen adamın eşi Sevgi Sınağ, "Canan, iyi bir insan. Mendil, kalem satıyordu, evlere temizliğe gidiyordu. Eşim Canan'la 'Seni öldürürüm' diyerek zorla ilişkiye girmiş ve bu görüntüleri videoya çekmiş" dedi. Mahkemede, çocuklarının mağdur olduğunu dile getiren Canan Atlı'nın tahliye talebi kabul edildi. Buse PEHLİVAN.

    BENİ ELLERİYLE BOĞACAKTI
    Adana'da motosikletli kurye, kendisini trafikte tehlikeye düşüren özel bir hastanenin acil servisinde görevli doktor Sevcan Aslan'ı (41) darp etti. Kuryenin kendisini boğmaya çalıştığını ileri süren Aslan, 7 gün iş göremez raporu aldı. Murat KARAMAN.

    OPERASYON EMMA!
    Dünya çapında sadece 18 bin nüfusa sahip beyaz gergedanların biri olan Emma özel bir operasyonla yeni yuvasına yerleşti. Emma, Covid-19 salgını nedeniyle meydana gelen gecikmelere rağmen 16 saatlik yolculuğun ardından 'aşkına' kavuştu. Tayvan'dan Japonya'ya getirilen 5 yaşındaki Emma'nın hiç 'çekingenlik' göstermeden doğrudan yeni hayat arkadaşı Moran'ın yatak odasına gittiği belirtildi.

    SÜPER YETENEK
    Şanlıurfa'da     11 yaşındaki Defne Ekmekçi, çevrim içi düzenlenen Uluslararası Kanada Çağdaş Sanatlar Akademisi Piyano Yarışması'nda birinciliği elde etti. Yaklaşık 2 yıldır piyona eğitimi alan Ekmekçi, mayıs ayında çevrim içi düzenlenen ve Kanada, ABD, Ukrayna gibi ülkelerden aynı yaş kategorisindeki 250 katılımcının eserlerinin değerlendirildiği yarışmaya katılırken hedefinin birincilik olduğunu açıklamıştı. Defne, " Fazıl Say gibi çalmayı çok istiyorum. Hayatımın her anında yanımda piyano olmalı" dedi Defne Ekmekçi, geçen yıl da London College Of Music seçmelerinde "Uluslararası Piyano Öğrencisi" unvanı aldığını ifade etti.

    447 BİN DEVRETTİ
    10 bilen çıkmayınca 447 bin lira devretti. 9 bilenler 4 bin 712'şer lira, 8 bilenler 306'şar lira, 7 bilenler 53'er lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.

    NADİR MİSAFİR
    Manisa'da     Erdem Arif Yiğit, insan yüzlü örümceği fotoğrafladı. Thomisus Onustus isimli örümceğe, ülkemizde 7 kez daha rastlanmıştı.

        CAN DOGSTUM
        Hayvanlara         yönelik şiddetin sonu gelmedi. Dün Osmaniye'den gelen bu kare ise yürekleri titretti. Mustafa Ersin Yeşilyurt'a ait iki köpekten biri, kimliği bilinmeyen cani tarafından zehirlendi. Talihsiz hayvan toprağa verildi. Diğer köpek ise can dostunun mezarından bir adım öteye gidemedi.

        1 ÖLÜM 7 HAYAT
        Beyin         kanaması sonucu hayatını kaybeden genç kadın, 7 kişiye hayat verdi... Artvin'de 49 yaşındaki Havva Alın 6 Haziran günü şiddetli baş ağrısı nedeniyle hastaneye gitti. Bu sırada kalbi duran Alın'ın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Yoğun bakımda tedavi altına alındı, ancak hayatını kaybetti. Ailesi, Alın'ın organlarının bağışlanmasına karar verdi. Kalp, akciğer, karaciğer, böbrek ve korneaları 7 hastaya nakledilmek üzere İstanbul, Samsun, İzmir ve Sivas'a gönderildi. Eşini kaybetmenin acısını yaşayan Hüseyin Alın, "Eşim rahmetli oldu. Toprak altında çürüyeceğine birilerine şifa olsun, hayat olsun istedik. Eşimin sayesinde birilerinin hayat bulması içimi bir nebze de olsa rahatlatıyor, acımı hafifletiyor" dedi.
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        Haberler Yaşam Canan Atlı, tecavüze uğradığı teyzesinin dini nikahlı eşini silahla katletti (Yaşam haberleri)