Beşiktaş'ta alev alev korku: 2 kız, kendilerini dışarı atarak canlarını kurtardı

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ortaköy bağlantı yolunda halinde olan sürücü Tuana Sert ve arkadaşı Hatice Uygur'un içerisinde bulunduğu lüks otomobilin motorunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının büyümesi üzerine otomobilin her tarafına sardı. Aracın yandığını fark eden genç kızlar hemen araçtan inerek itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

İtfaiye ekiplerin müdahalesi sonucu otomobildeki yangın söndürüldü. Olay nedeniyle bağlantı yolundaki trafik polis ekipleri tarafından kesildi.