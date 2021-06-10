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    Beşiktaş'ta alev alev korku: 2 kız, kendilerini dışarı atarak canlarını kurtardı

    Beşiktaş'ta lüks otomobil, seyir halinde iken birden yanmaya başladı. İçindeki 2 kız, kendilerini dışarı atarak canlarını kurtardı. Aracı kullanan Tuana Sert "Canımızı zor kurtardık. Kredi kartlarım, sürücü kimliğim hepsi içerde kaldı" dedi.

    Alev alev korku

    İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ortaköy bağlantı yolunda halinde olan sürücü Tuana Sert ve arkadaşı Hatice Uygur'un içerisinde bulunduğu lüks otomobilin motorunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Yangının büyümesi üzerine otomobilin her tarafına sardı. Aracın yandığını fark eden genç kızlar hemen araçtan inerek itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

    İtfaiye ekiplerin müdahalesi sonucu otomobildeki yangın söndürüldü. Olay nedeniyle bağlantı yolundaki trafik polis ekipleri tarafından kesildi.

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    Haberler Yaşam Beşiktaş'ta alev alev korku: 2 kız, kendilerini dışarı atarak canlarını kurtardı