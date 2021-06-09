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    Topuklu şiddet! “Adam beni tehdit ediyor, çok korkuyorum”

    ’da bir sitede tek yaşayan ile alt komşusu topuklu ayakkabı sesi yüzünden karakolluk oldu. Ölüm tehditleri alan genç kadın, “Adam beni tehdit ediyor, çok korkuyorum” dedi...

    Topuklu şiddet!

    Ümraniye'deki bir sitede topuklu ayakkabı kaosu yaşanıyor… 25 yaşındaki , evde topuklu ayakkabı giydiği için alt kattaki komşusunun tepkisiyle karşılaştı. İki ay önce yaşanan olayın ardından ikili arasında sürekli ses yüzünden şikayetler oldu.

    YETER ARTIK
    Alt komşusu tarafından günde iki kez polise şikayet edilen Ayşenur Atış, yaşadıklarını şöyle anlattı: İlk olarak topuklu ayakkabı sesine taktı. Kapıma dayanıp bana ölüm tehditleri savurdu. Şikayetçi oldum. O günden beri bana rahat vermiyor. Hergün eline aldığı sopayla tavana vuruyor. Evde psikolojim bozuldu. sorunum var ilaç kullanmaya başladım. Sürekli benden şikayetçi oluyor, polisler evime gelmekten yoruldu". Yeter artık."

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