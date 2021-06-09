Miras kalan tarlaların birleştirilmesi için harç ve vergi muafiyeti getirildi

Türkiye, tarımsal ekonomide ilk 5 ülke arasına girmeyi hedeflerken, toprak reformuyla yaklaşık 9 milyon hektar tarım alanının satış ve miras yoluyla bölünmesini engelledi. Bu süreçte çok sayıda mirasçısı bulunan, uyuşmazlıklar nedeniyle 720 bin hektar arazinin ise veraset intikali yapılamadı.
Bu kapsamda olup da çiftçi kayıt sistemine dâhil olamadıkları için tarımsal destekten yararlanamayan üreticilere kolaylık sağlandı. Hisseli tarım arazileri masrafsız birleştirilebilecek. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, arazi intikalinin çözümü için harç ve vergi muafiyeti getirildiğini söyledi.
28 MİLYON HEKTAR ALAN
Türkiye'nin tarım arazisi varlığı 28 milyon hektar olarak belirlenirken Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen arazi toplulaştırma çalışmaları sonuç verdi. Tarım arazilerinin satış ve miras intikal işlemleri Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'yle entegre edilerek, tarım arazileri devir takip sistemi yazılımı hazırlandı.