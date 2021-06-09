İstanbul'un Esenyurt ilçesinde iş arkadaşını boğarak öldürdükten sonra kuyuya attığı tespit edilen zanlı gözaltına alındı.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ailesi tarafından bir iş yerinde forklift operatörü olarak çalışan Hakan Çengel'in (35) yaklaşık 10 gündür kayıp olduğu ihbarı yapılması üzerine çalışma başlattı.
Polis, ailenin, aynı iş yerinde forklift operatörü olarak çalışan Hurşit B'den (61) şüphelenmesi ve ailenin iş yeri sahibi ile yaptıkları görüşmede Hurşit B'nin iş yeri sahibine şüpheli hareketler sergileyerek şaka amaçlı "öldürdüm" dediğini söylemesi üzerine çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdı.