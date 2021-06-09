Hamile eşinin kafasını koparıp duvara 'İhanetin bedeli ölümdür' yazdı

'KAFASINI KOPARTTIM'

Sabah'ın haberine göre ifadesi alınan genç adam, Sevilay Kaya'yı ve ailesini evlerinin inşaat işini yapması vesilesi ile tanıdığını, imam nikahlı olarak evli olduklarını, olayın gerçekleştiği adreste eşinin ailesiyle beraber yaşadıklarını ancak yaklaşık iki haftadır eve gitmediğini anlattı. Eşinin 2 aylık hamile olduğunu duyduğunu, eşiyle sürekli tartıştıklarını anlatan Azeri koca, eşinin 'Seninle olan ilişkim bitti, bana para vereceksin, çocuğu aldıracağız, sen yoluna ben de yoluma gideceğim" dedi.



Ben de kendisine "benim param yok, vermeyeceğim' dedim Kapüşonumun cebinde bulunan bıçağı çıkararak Sevilay'ın boğazını kestim dedim. Sevilay'a ilk darbeyi vurduktan sonra yere düşmüştü. Hırıltı çıkarıyordu ve can çekişiyordu. Ben de oturduğum yerden Sevilay'ın kafasını tutup kendime çekerek ikinci bir sefer boğazını kestim. Sevilay yerdeyken kanıyla duvara parmağımla "ihanetin bedeli ölüm" şeklinde yazdım. İfadesi arsından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Oruçov, tutuklanarak cezaevine gönderildi.