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    Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 8 Haziran 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 8 Haziran 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram

    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.


    Lale ile Rahmi Aydın'ın yavruları Ömer ve İpek Aydın

    Sultan ile Serkan Tuncer'in yavruları Defne ve Mustafa Kemal

    Yasemin Saffet Günen çiftinin çocukları Kaan Emir

    Bahar ile İlker Özyazıcı'nın yakışıklıları Eymen ve Egemen

    Hatice ile İsmet Özbek'ın yakışıklısı Enes Efe Özbek

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    Haberler Yaşam Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 8 Haziran 2021