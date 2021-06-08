Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 8 Haziran 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.



Lale ile Rahmi Aydın'ın yavruları Ömer ve İpek Aydın



Sultan ile Serkan Tuncer'in yavruları Defne ve Mustafa Kemal



Yasemin Saffet Günen çiftinin çocukları Kaan Emir



Bahar ile İlker Özyazıcı'nın yakışıklıları Eymen ve Egemen



Hatice ile İsmet Özbek'ın yakışıklısı Enes Efe Özbek

