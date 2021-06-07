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    • Yaşam
    • 07.06.2021 17:45
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    • 07.06.2021 18:45
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    ’da okul bahçesinde defalarca bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi

    ’da bugün okul bahçesinde bir kişi tarafından karnından defalarca bıçaklanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaçan saldırganı yakalamak için arama çalışmaları başlatıldı. Haberin detayları...

    İHA
    Okul bahçesinde defalarca bıçaklanan kadın öldü

    Alınan bilgiye göre, saat 14.30 sıralarında bulunan Ortaokulu bahçesinde (43) isimli kadın yanına gelen ve erkek arkadaşı olduğu iddia edilen B.T. tarafından bilinmeyen bir nedenle karnından defalarca bıçaklandı.

    Medine Seyis, ağır şekilde yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

    Ambulansla 'ne kaldırılan Medine Seyis tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaçan saldırganı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlatırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

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