Bu şikayete bağlı bir suç. Oradan her gün geçip giden kim bilir kaç kadını taciz etti bu şahıs ancak kimse gidip şikayetçi olmadı. Böyle böyle 'bilindik' biri haline gelmiş zaten. Sonuna kadar gideceğim, sırf tüm hemcinslerim rahatça o alt geçidi kullanabilsin diye" dedi.