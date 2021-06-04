Sürgün mesajı! WhatsApp'tan ceza geldi...

İzmir Adliyesi'nde görevli bir hakim, gerekçeli kararlarda yapılan usul eksikliği nedeniyle WhatsApp'tan gönderdiği mesajla zabıt katibini uyardı. Tatil gününde uyarı alan zabıt katibi hakime, "Çocuğumu covid testine getirdim, siz tatilde bile beni tekit ediyorsunuz. Neden bunu yapıyorsunuz anlamıyorum" mesajıyla yanıt verdi. Yanıttan rahatsız olan hakim de katibe "Çocuğunuzun hasta olduğunu bilemem, sizi tekit etmiyorum, yaptığımız hataları tekrar yapmayalım diye yazıyorum. Benimle bu üslupla konuşmayın, amiriniz olarak sizi uyarıyorum." dedi. Katibin bu mesaja, "Beni uyaracaksınız mesai saatlerinde uyarın olur mu?" cevabı ise olayı alevlendirdi. Yaşananlar üzerine kendisine saygısızlık yapıldığını savunan hakim, katip hakkında tutanak tuttu. Katip de, evine 80 km uzaklıktaki Karaburun Adliyesi'ne 6 aylığına gönderildi.
- Yaşam
- 04.06.2021 Gazete