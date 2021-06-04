



"MAHALLELİ DE DÜZENEĞE İLGİ DUYUYOR"

Düzenek sayesinde daha hızlı çay topladıklarını söyleyen baba Ali Yeğen "Daha hızlı ve yorulmadan çay toplayabilmek için çocuklar böyle bir icat yaptılar. Hala daha nasıl hızlı toplayabiliriz diye geliştirmeye çalışıyorlar. Geceden plan yapıyorlar. Gündüz olunca ortanca oğlan planı hayata geçirmeye çalışıyor. İki kardeş icatlarını böyle geliştirmeye çalışıyorlar. Tabii ki de böyle daha hızlı çay topluyoruz. Daha randımanlı bir şekilde çayımızı topluyoruz.