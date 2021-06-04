2021 yaş çay sezonunun başlamasıyla Rize'de herkes gibi Ardeşen ilçesinde yaşayan Yeğen ailesi de çay bahçelerine girdi ve çaylarını toplamaya başladı. Çay motoru ile çay toplayan Abdullah Yeğen isimli genç, 3,5 kilogram olan motorun ağırlığını taşımamak için kıvrak zekasını kullanarak bir sistem kurdu. Çay bahçesinin hemen üstünden geçen ve yük taşımaya arayan ilkel teleferiğe bağladığı ipin ucunu metrelerce yükseklikten aşağıya sarkıtarak motora da bağladı. Böylelikle motorun yükünü teleferiğe vermiş oldu. Ardından ise kendisi çay kesme motorunu sağa sola çekerek çay bahçesinde nizami bir şekilde çay toplamaya başladı.
"ARTIK HİÇ YORULMADAN ÇAY TOPLAYABİLİYORUM"
Düzenek sayesinde artık hiç yorulmadan çay toplayabildiğini dile getiren Abdullah Yeğen (17) "Çay toplarken motor bana çok ağır geliyordu. Teleferiğin altında makas ile çay toplarken çay motorunu iple beraber teleferiğe bağlamak aklıma geldi. Bağlasam nasıl olur diye düşündüm.
Sonrasında bağladım ama biraz alçak oldu. Ardından yükseğe bağladım. Motorun ağırlığını ip yardımıyla teleferiğe verince yükümü hafifletti. Daha kullanışlı hale geldi. Artık daha basit bir şekilde yorulmadan çay toplayabiliyorum. Motorun ağırlığı 3,5 kilo civarı. Düzeneği kurmak biraz zor oluyor. Düzeneği sadece bir bölgede kullanmıyorum. Aşağıda kalan bahçeye de kuruyorum. Etraftaki insanların da hoşlarına gitti. Tebrik ettiler. Benim haricimde pek kullanan yok. Düzenek yeni olduğu için herkes bu düzeneği bilmiyor" ifadelerini kullandı.