Samsun'da İbrahim Zarap (27), sokak ortasında 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde Emriye Metoğlu'nu (24) tekme tokat dövdü.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, infial yarattı. Yüzüne ve başına aldığı darbeler nedeniyle tanınmaz hale gelen Metoğlu, hastaneye kaldırıldı. Tutuklanan cani, yargılandığı davanın karar duruşmasında 10 yıl 4 ay hapis cezası aldı.
İbrahim Zarap
Eski eşini çocuklarının gözü önünde döven İbrahim Zarap, 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, infial yarattı. Yüzüne ve başına aldığı darbeler nedeniyle tanınmaz hale gelen Metoğlu, hastaneye kaldırıldı. Tutuklanan cani, yargılandığı davanın karar duruşmasında 10 yıl 4 ay hapis cezası aldı.
İbrahim Zarap
Eski eşini çocuklarının gözü önünde döven İbrahim Zarap, 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.