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    'a 10 yıl hapis!

    'da sokak ortasında 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde eşini döven , yargılandığı davanın karar duruşmasında 10 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

    O caniye 10 yıl hapis
    'da İbrahim Zarap (27), sokak ortasında 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde Emriye Metoğlu'nu (24) tekme tokat dövdü.

    Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, infial yarattı. Yüzüne ve başına aldığı darbeler nedeniyle tanınmaz hale gelen Metoğlu, hastaneye kaldırıldı. Tutuklanan cani, yargılandığı davanın karar duruşmasında 10 yıl 4 ay hapis cezası aldı.


    İbrahim Zarap

    Eski eşini çocuklarının gözü önünde döven , 10 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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    Haberler Yaşam İbrahim Zarap'a 10 yıl hapis!