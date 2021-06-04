Bursa'nın Gemlik ilçesinde, kontrolden çıkıp, zeytinliğe devrilen midibüsteki 15 kişiden 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 11.00 sıralarında, İslamköy Mahallesi'nde meydana geldi. Gemlik'ten İslamköy'e giden Adem Ermiş yönetimindeki 16 ZT 509 plakalı midibüs, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki zeytinliğe devrildi. Kazada 15 kişinin bulunduğu midibüsteki 1'i çocuk 4 kişi, yaralandı. Yolcular, araçtan kendileri çıkarken, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı 4 yaralı, ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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