1 milyon TL yatırımla başladılar! Yunan ve Bulgar müşterilerden talep yağdı

Edirne'deki atölyelerine bir milyon liralık yatırımla Çin'den lazer kesim makinesi alan girişimci Metin Tümden ve Caner Kiriş, Yunan ve Bulgar müşterilerin taleplerini karşılamaya çalışıyor.
Edirne Yeni Sanayi Sitesi'ndeki atölyelerinde üretim yapan genç girişimciler, bir milyon lira krediyle Çin'den lazer kesim makinesi aldı.
Çin'den gelen usta tarafından montajı yapılan makinede üretime başlayan girişimciler, lazer makinesiyle tarım aleti, asansör üretimi ve metal sektöründen gelen talepleri karşılayabiliyor.