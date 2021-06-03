1 milyon TL yatırımla başladılar! Yunan ve Bulgar müşterilerden talep yağdı

Sınır komşusu Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen vatandaşların da lazer kesime talep gösterdiğini belirten Kiriş, "Komşu Yunanistan ve Bulgaristan'dan talepler olduğu için böyle bir yatırım yapma ihtiyacı duyduk. Pandemi döneminde kapılar kapalıydı ve bu yüzen Bulgar ve Yunan turist gelmedi. Ama normalleşme ile kapılar açılacak ve onların da bu taleplerine cevap vereceğimizi umuyoruz. " dedi.