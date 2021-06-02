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    • Yaşam
    • 02.06.2021 10:32
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    • 02.06.2021 10:34
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    'da et yiyen örümcek () görülmesi paniğe neden oldu

    Halk arasında "et yiyen örümcek" olarak da bilinen nin 'da görülmesi ilçede paniğe neden oldu. Böcek, sinek, ölmüş akrep, kertenkele, hatta fare ile bile beslenebilen örümcek 1 metre de zıplayabiliyor.

    İHA
    Et yiyor bir metre zıplıyor! Halk panik içinde

    'nın Turgut Mahallesinde bir vatandaş evinin bahçesinde diğer örümceklere göre daha büyük bir örümcek olduğunu fark etti.

    Örümceğin halk arasında "Et yiyen örümcek" olarak bilinen olduğunu öğrenen ev sahibi, cep telefonu ile hayvanın fotoğrafını çekti.

    Böcek, sinek, ölmüş akrep, kertenkele, hatta fare ile bile beslenebilen örümcek mahallede heyecana neden oldu.

    "1 METRE ZIPLAYABİLİYOR"
    Sarıkız örümceği, ağzından salgıladığı enzimlerle insanları zehirlemiyor fakat ısırdığı yeri çürütüyor.

    Etle beslenen bir etçil olan örümcek yerden yaklaşık 1 metre yukarı zıplayabiliyor.

    Isıya duyarlı hareket eden örümcek, insanlardan kaçan diğer örümceklerin aksine direkt ısırmak için insanların üzerine gidebiliyor.

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