Kemer ilçesindeki Çıralı-Yanartaş doğal sit alanının koruma statüsünün 'Kesin Korunacak Hassas Alan' olarak tescil edildiği Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararname, 2 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Tatil cenneti Çıralı'da, sahile çok yakın bir bölgede kayalıklar arasından sızan metan gazının yüzeyde hiç sönmeden yüzyıllardır yanmasıyla da meşhur olan Yanartaş'ı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist ziyaret ediyor.
MİTOLOJİK CANAVAR CHİMERA
Yer altından sızan gazın birçok noktada yüzeyde alev alev yandığı Yanartaş'ın, Chimera olarak adlandırılan mitolojik bir canavarın ağzından çıkan alevler olduğu da hikaye ediliyor. Asırlardır sönmeyen bu ateşin sırrını çözmek için hem yurt içi hem yurt dışından bilim insanları bölgede yıllardır araştırma ve inceleme yapıyor.
Kendiliğinden yanan ateş anlamında antik dönemlerden beri bilinen bir bölge ve kutsal kabul edilen Chimera'da önceki yıllarda incelemeler yapan Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fuzuli Yağmurlu, kendiliğinden yanan ateşin, doğalgaz sızıntısı sonucu meydana geldiğini söylemişti.