Ankara'da Önder Çelik, nikahlı eşi Seher ve sevgilisi Gül Yeşim Kavuştuk ile aynı evde yaşamaya başladı. Aralık 2020'de ayrı odalarda kalan kadınlarla sırayla bir gece geçiren Çelik, sırayı şaşırıp eşi Seher ile iki gece üst üste geçirince Kavuştuk kıskançlık krizine girerek sevgilisini öldürdü. Cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
Kavuştuk, "Geceyi benimle geçirmesi gerekiyordu. Yani sıra benimdi, bu geceyi benimle geçirmen gerekiyordu dedim. Tartıştık. Bana hakaret etmeye, şiddet uygulamaya başladı. Mutfaktan aldığım bıçağı kendimi korumak için salladım, öldürmek için bıçaklamadım. Pişmanım" dedi. Dilan DUMANOĞLU.
CEZASIZ KALMAYACAK
Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Maltepe'de bir otelde gerçekleşen çekimleri sırasında 3 kadın set çalışanına sözlü ve fiziksel saldırıda bulundukları iddia edilen Arif Yıldırım (19) ve Şiyar Altosun (20) hakkında, 'Zincirleme şekilde hakaret' , 'Birden fazla kişi ile gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etmeye teşebbüs' ve 'Birden fazla kişi ile tehdit' suçlarından 18 yıl 2 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Savcılık, 6 şüpheli hakkında ise, 'Birden fazla kişi ile tehdit' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep etti. Seda NUR GÜNAYDIN.