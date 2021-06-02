CEZASIZ KALMAYACAK

Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Maltepe'de bir otelde gerçekleşen çekimleri sırasında 3 kadın set çalışanına sözlü ve fiziksel saldırıda bulundukları iddia edilen Arif Yıldırım (19) ve Şiyar Altosun (20) hakkında, 'Zincirleme şekilde hakaret' , 'Birden fazla kişi ile gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etmeye teşebbüs' ve 'Birden fazla kişi ile tehdit' suçlarından 18 yıl 2 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Savcılık, 6 şüpheli hakkında ise, 'Birden fazla kişi ile tehdit' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep etti. Seda NUR GÜNAYDIN.