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    'da bir tuhaf cinayet! Odaya gelmeyince kendimi kaybettim (Yaşam haberleri)

    'da , nikahlı eşi Seher ve sevgilisi ile aynı evde yaşamaya başladı. Aralık 2020'de ayrı odalarda kalan kadınlarla sırayla bir gece geçiren Çelik, sırayı şaşırıp eşi Seher ile iki gece üst üste geçirince Kavuştuk kıskançlık krizine girerek sevgilisini öldürdü. Cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

    Odaya gelmeyince kendimi kaybettim

    Ankara'da Önder Çelik, nikahlı eşi Seher ve sevgilisi Gül Yeşim Kavuştuk ile aynı evde yaşamaya başladı. Aralık 2020'de ayrı odalarda kalan kadınlarla sırayla bir gece geçiren Çelik, sırayı şaşırıp eşi Seher ile iki gece üst üste geçirince Kavuştuk kıskançlık krizine girerek sevgilisini öldürdü. Cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

    Kavuştuk, "Geceyi benimle geçirmesi gerekiyordu. Yani sıra benimdi, bu geceyi benimle geçirmen gerekiyordu dedim. Tartıştık. Bana hakaret etmeye, şiddet uygulamaya başladı. Mutfaktan aldığım bıçağı kendimi korumak için salladım, öldürmek için bıçaklamadım. Pişmanım" dedi. Dilan DUMANOĞLU.

    CEZASIZ KALMAYACAK
    Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Maltepe'de bir otelde gerçekleşen çekimleri sırasında 3 kadın set çalışanına sözlü ve fiziksel saldırıda bulundukları iddia edilen Arif Yıldırım (19) ve Şiyar Altosun (20) hakkında, 'Zincirleme şekilde hakaret' , 'Birden fazla kişi ile gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etmeye teşebbüs' ve 'Birden fazla kişi ile tehdit' suçlarından 18 yıl 2 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Savcılık, 6 şüpheli hakkında ise, 'Birden fazla kişi ile tehdit' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep etti. Seda NUR GÜNAYDIN.

        MEZARLIKTA DEHŞET
        İstanbul         Gaziosmanpaşa'da İsmail G. (35) darp nedeniyle 3 ay uzaklaştırma kararı aldıran sevgilisi Ayşegül G.'ye (29) kâbus dolu 3 gün yaşattı. Kadını babasının mezarına götürdü. "Seni öldürüp babamın mezarına gömeceğim" dedi. Elleriyle babasının mezarını kazdırdı ancak planından vazgeçti. Sonra cinsel saldırıda bulundu. G.'ye 23,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Atakan IRMAK.

        ELİN KIRILSIN!
        Diyarbakır'da         ekmek almak için evinden çıkan Kübra E. (21), geri döndüğü sırada tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradı. Giydiği kıyafeti nedeniyle darp edildiğini savunan kadın, neye uğradığını şaşırdı. Talihsiz kadın, "Böyle insanlar sokakta gezmemeli. Hepsi potansiyel katil bunlar" dedi.

        AVUKATA BAK!
        Batman'da         intihar eden İpek Er'e (18) cinsel saldırıda bulunduğu için tutuksuz yargılanan Musa Orhan, dün 3'üncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada Orhan'ın avukatı, İpek Er'in babası Fuat Er'i kızını korumamakla suçladı. Orhan da İpek'i töre cinayetine kurbanı gittiğini söyledi.

            23 MİLYON DEVRETTİ
            6 bilen çıkmayınca 23 milyon 75 bin lira devretti. 5 bilenler 26 bin 663'er lira, 4 bilenler 544'er lira, 3 bilenler 27'şer lira, 2 bilenler 3'er lira alacak.

            SES VER TÜRKİYE
            İzmir             Bornova'da yaşayan Alperen Çelik (3), iki kulağı olmadan dünyaya geldi. Tek çaresi ise ABD'deydi... Ancak ailenin durumu 200 bin dolarlık (Yaklaşık 1 milyon 700 bin lira) tedaviyi karşılamaya yetmedi. Valilik izniyle başlatılan kampanya ile şimdiye kadar 34 bin dolar toplanabildi. Anne Fidan Funda Çelik, kalan 166 bin dolarlık kısım için destek istedi.

            MERHABA YENİ HAYAT
            Antalya'da             yaşayan Melek İpek (31), işkencesi eşi Ramazan İpek'i katletti. 108 gün sonra beraat etti. Kızları Ceylin Deniz ve İkra Nur ile ailesine ait çiftlik evine yerleşti. Yeni bir hayata başlayan İpek, gün boyu kuzuları sağdı bahçe işleriyle ilgilendi. Bir yandan da üniversite sınavlarına hazırlanan Melek İpek, matematik öğretmeni olmak istediğini söyledi. "Amacım, ders verdiğim çocukların gelecekte iyi bir insan olmalarını sağlamak. Şu an hayalim kızlarıma iyi bir gelecek hazırlamak. İyi bir eğitim almalarını sağlamak" dedi.

                KÖŞE BUCAK KOKUYOR
                İzmir Buca'da çöpler alınmadı. Buca Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Gündoğdu, "Başkan Erhan Kılıç, çöplerin toplanabilmesi için 34 milyonluk kredi onayı aldı. Bu parayla vinç alacağını söylemişti. Ortada vinç yok" dedi.
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                Ey aziz İstanbul
                Haberler Yaşam Ankara'da bir tuhaf cinayet! Odaya gelmeyince kendimi kaybettim (Yaşam haberleri)