Adana'da Sercan Keskinkılıç, iddiaya göre Çukurova Üniversitesi'nde Psikoloji Bölümü'nde öğrenim gördüğünü ileri sürüp bunalımda olan kadınları hedef seçti.

Sevgilisi veya eşinden ayrılmış olan kadınlara, sosyal medyadan mesaj gönderdi. Buluştuğu kadınlara, tecavüz etti. Son kurban Ebrar M. başına gelenleri sosyal medyadan paylaşınca, Keskinkılıç ele geçirildi.

Kurbanlara "Ben terapi yapıyorum, benimle cinsel birliktelik yaşarsan eski sevgilini unutursun" diyen zanlı, hapse gönderildi.

EBRAR SES OLDU!

Avukat Gündüz Emre Yastı, "Maalesef yeni mağdureler yeni iddialarla bize ulaşıyor. Büyük cesaret göstererek dahil olmak istediklerini belirtiyor. Ebrar herkesin umudu herkesin sesi oldu" dedi.