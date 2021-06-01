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    'da  100 kadına tecavüzle suçlanıyor! Cesaret gösterin, şikayet edin

    Kendisini psikolog olarak tanıtan , terapi bahanesiyle kadınlara tecavüz edince tutuklandı. Avukat, tüm mağdurlara mesaj gönderdi: Cesaret gösterin, şikayet edin.

    Sapıkterapi!

    Adana'da , iddiaya göre 'nde Psikoloji Bölümü'nde öğrenim gördüğünü ileri sürüp bunalımda olan kadınları hedef seçti.

    Sevgilisi veya eşinden ayrılmış olan kadınlara, sosyal medyadan mesaj gönderdi. Buluştuğu kadınlara, tecavüz etti. Son kurban . başına gelenleri sosyal medyadan paylaşınca, Keskinkılıç ele geçirildi.

    Kurbanlara "Ben terapi yapıyorum, benimle cinsel birliktelik yaşarsan eski sevgilini unutursun" diyen zanlı, hapse gönderildi.

    EBRAR SES OLDU!
    Avukat , "Maalesef yeni mağdureler yeni iddialarla bize ulaşıyor. Büyük cesaret göstererek dahil olmak istediklerini belirtiyor. herkesin umudu herkesin sesi oldu" dedi.

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    Haberler Yaşam Adana'da Sercan Keskinkılıç 100 kadına tecavüzle suçlanıyor! Cesaret gösterin, şikayet edin