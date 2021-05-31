Bilsek göndermezdik. Gözüm hep kapıda gelecekmiş gibi bir his var. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Yetkililerden tek isteğim oğlumun ölü ya da diri bulunup bize teslim edilmesi" dedi.

Ağabeyi Emin Öden de anne ve babası ile zor günler geçirdiklerini belirterek, kardeşinin bir an önce bulunmasını istedi.