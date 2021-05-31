Merkeze bağlı Özdemir köyünde oturan İpek ve Hasan Öden çiftinin 3 çocuğundan en küçükleri Levent Öden, 18 Mayıs günü 4 arkadaşı ile birlikte Fransa'ya gitmek için uçakla İstanbul'dan Bosna Hersek'e gitti.
Geceyi burada geçiren Öden ve arkadaşları, bir gün sonra akşam kaçak yollarla Hırvatistan'ın başkenti Zagrep'e sınırı olan Glina Nehri'ni yüzerek karşıya geçmek istedi. Yüzme bilmeyen Levent Öden, akıntıya kapılıp, kayboldu. Olaydan bir gün sonra Levent Öden'in arkadaşları ailesini arayarak durumu anlattı.
"ARTIK BU ACIYA DAYANAMIYORUM"
Çaresizlik içinde oğlundan gelecek haberi beklediklerini söyleyen Hasan Öden, "Oğlum 18 Mayıs'ta Türkiye'den ayrılmış. Bir gün sonra da arkadaşları bizi arayarak Levent'in suda boğulduğunu ve öldüğünü söylediler.