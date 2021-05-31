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    • Yaşam
    • 31.05.2021 23:21
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    • 31.05.2021 23:29
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    ’de iki aile arasında taş, sopa ve silahların kullanıldığı : 1 kişi öldü, 2 yaralandı

    ’ın ilçesine bağlı Taşhöyük köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınırken, jandarma köyde geniş güvenlik önlemi aldı. Haberin detayları...

    DHA
    Cizre’de iki aile arasında arazi kavgası

    'ın İlçesine bağlı Taşhöyük köyünde, akşam saatlerinde iddiaya göre iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada, 39 yaşındaki Rıdvan K. hayatını kaybetti, S.N. ve A.N. ise yaralandı. Yaralılar, kaldırıldıkları 'nde tedavi altına alındı. Kavgada hayatını kaybeden Rıdvan K.'nın cansız bedeni ise, otopsi için hastane morguna alındı.

    Bir kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın ardından, jandarma ekipleri köyün giriş çıkışlarını kontrol altına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Cizre’de iki aile arasında taş, sopa ve silahların kullanıldığı arazi kavgası: 1 kişi öldü, 2 yaralandı