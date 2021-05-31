Şırnak'ın Cizre İlçesine bağlı Taşhöyük köyünde, akşam saatlerinde iddiaya göre iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada, 39 yaşındaki Rıdvan K. hayatını kaybetti, S.N. ve A.N. ise yaralandı. Yaralılar, kaldırıldıkları Cizre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kavgada hayatını kaybeden Rıdvan K.'nın cansız bedeni ise, otopsi için hastane morguna alındı.

Bir kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın ardından, jandarma ekipleri köyün giriş çıkışlarını kontrol altına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.