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    • Yaşam
    • 30.05.2021 11:37
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    • 30.05.2021 11:40
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    'da park halindeki araç kül oldu!

    Son dakika haberi... 'da park halindeki bir araçta yangın çıktı. Durumu gören mahalle sakinleri alevleri söndürmek için uzun süre çaba harcadı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

    DHA
    Üsküdar'da park halindeki araç kül oldu!

    Yangın saat 10.30 sıralarında Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi Boyalı Sokak üzerinde park halinde bulunan hafif ticari araçta çıktı. Aracını sokağa park ederek işyerine giren Erdal Özcangiller, bir süre sonra aracından dumanlar çıktığını fark etti.

    Alevler kısa sürede aracı sararken mahalle sakinleri ve araç sahibi yangına müdahale etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yanan araca müdahale etti. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken araçta hasar meydana geldi. Araç sahibi, Erdal Özcangiller, "Arabamız yandı, daha diyecek bir şey bulamıyorum. Herhalde elektrik kontağıydı. Arabada da elektrikle ilgili en ufak sorunumuz yoktu. Ticaret yapan herkesin başına böyle sıkıntı üzerine sıkıntı geliyor." dedi.

    Yangına müdahale eden mahalle sakini Mahmut Gözükara ise, "Sabahleyin çıktım, köpeğimi dolaştırıyordum. Komşumuzun işyeri burası. Evinden geldi, park etti içeri girdi.

    İçeri girince araçtan dumanlar çıktı arabadan. Hemen koştu su getirdi. Bizde müdahale etmeye çalıştık. Baktık su olmuyor, alevler çoğaldı. Komşular yangın tüplerini getirdiler. Müdahale etmeye çalıştık olmadı. İtfaiyeye haber verilmişti, 15-20 dakika mücadele ettik. Mecbur arabanın camlarını kırdık çünkü alevler arabanın arka tarafına gitti. Aracın içinde salça, domates biber vardı." diye konuştu.
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