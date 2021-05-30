Üsküdar'da park halindeki araç kül oldu!

Alevler kısa sürede aracı sararken mahalle sakinleri ve araç sahibi yangına müdahale etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yanan araca müdahale etti. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken araçta hasar meydana geldi. Araç sahibi, Erdal Özcangiller, "Arabamız yandı, daha diyecek bir şey bulamıyorum. Herhalde elektrik kontağıydı. Arabada da elektrikle ilgili en ufak sorunumuz yoktu. Ticaret yapan herkesin başına böyle sıkıntı üzerine sıkıntı geliyor." dedi.

Yangına müdahale eden mahalle sakini Mahmut Gözükara ise, "Sabahleyin çıktım, köpeğimi dolaştırıyordum. Komşumuzun işyeri burası. Evinden geldi, park etti içeri girdi.