Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 30 Mayıs 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor.

Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.



Ayşe ile Ramazan Tekin'in yavruları Ece ve Remzi Yiğit





Hasibe ve Sefer Kara'nın yakışıklısı Yağız Alp Kara





Büşra ile Hasan Abak'ın prensesleri Hira Abak





Erol ve Natalia Genç'in yakışıklısı Ali İhsan Genç

