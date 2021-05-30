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    Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 30 Mayıs 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 30 Mayıs 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram

    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor.
    Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.


    Ayşe ile Ramazan Tekin'in yavruları Ece ve Remzi Yiğit


    Hasibe ve Sefer Kara'nın yakışıklısı Yağız Alp Kara


    Büşra ile Hasan Abak'ın prensesleri Hira Abak


    Erol ve Natalia Genç'in yakışıklısı Ali İhsan Genç

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    Haberler Yaşam Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 30 Mayıs 2021