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    • Yaşam
    • 30.05.2021 20:36
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    • 30.05.2021 20:45
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    'de acı olay! Oltası elektrik teline takılan amatör balıkçı elektrik akımına kapılarak öldü

    Son dakika haberleri... ’de acı bir olay yaşandı. ilçesinde, balık tuttuğu sırada oltası elektrik teline takılan akıma kapılarak hayatını kaybetti.

    Amatör balıkçının acı sonu!

    Rize'nin İkizdere ilçesinde, balık tuttuğu sırada oltası elektrik teline takılan Fikret Öztel (48), elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

    Olay, saat 14.30 sıralarında İkizdere ilçesi Anzer Yaylası'nda meydana geldi.

    HAVAYA FIRLATTI OLTA ELEKTRİK TELİNE TAKILDI
    Derede balık tutan Fikret Öztel'in, havaya fırlattığı oltası elektrik teline takıldı.

    Akıma kapılan Öztel, yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Öztel'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Öztel'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsisi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Haberler Yaşam Rize'de acı olay! Oltası elektrik teline takılan amatör balıkçı elektrik akımına kapılarak öldü