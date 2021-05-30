Rize'nin İkizdere ilçesinde, balık tuttuğu sırada oltası elektrik teline takılan Fikret Öztel (48), elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Olay, saat 14.30 sıralarında İkizdere ilçesi Anzer Yaylası'nda meydana geldi.
HAVAYA FIRLATTI OLTA ELEKTRİK TELİNE TAKILDI
Derede balık tutan Fikret Öztel'in, havaya fırlattığı oltası elektrik teline takıldı.
Akıma kapılan Öztel, yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Öztel'in hayatını kaybettiği belirlendi.