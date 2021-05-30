Ekipler bu kapsamda evin çevresinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ayrıca, Tuğçe'nin en son görüştüğü kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Öte yandan genç kadının cenazesi öğle saatlerinde Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.