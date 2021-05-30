Polis, Ankara'da, yalnız yaşadığı evinde başından tek el ateş edilerek vurulmuş halde ölü bulunan Tuğçe Mutlu'nun (27), cinayete kurban gittiği ihtimali üzerinde duruyor.
Altındağ ilçesine Hacettepe Mahallesi Ulucanlar Caddesi'ndeki Murat Apartmanı sakinleri, dün akşam 3 ay önce kiracı olarak taşınan Tuğçe Mutlu'nun evinden koku gelmesi üzerine durumu polise bildirdi.
Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Multu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Mutlu'nun bir süre önce silahla tek el ateş edilerek başından vurulduğu belirlendi.
SAHTECİLİK VE UYUŞTURUCUDAN 11 SUÇ KAYDI
Evdeki inceleme sırasında bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi. Yakın zamanda eşinden boşanan Mutlu'nun sahtecilik ve uyuşturucudan 11 suç kaydının olduğu öğrenildi.