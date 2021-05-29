



ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde ilerlemekte olan 2 yolcu otobüsü çarpıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce araçta sıkışan 1 sürücü, sıkıştığı yerden kurtarıldı.