TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 2 yolcu otobüsünün çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.
Kazada araçta sıkışan sürücülerden 1'i itfaiye ekiplerince kurtarıldı, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Kaza, TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Kartepe mevkiinde meydana geldi.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde ilerlemekte olan 2 yolcu otobüsü çarpıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerce araçta sıkışan 1 sürücü, sıkıştığı yerden kurtarıldı.