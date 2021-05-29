Çiftçi kardeşler elektrikleri kesilince kendileri hidroelektrik santrali kurdu

Keles ilçesinin Baraklı köyünde hayvan yetiştiriciliği yapan İsmail ve Ramazan Subaşı kardeşler, çiftliklerinin enerjisini kendileri üretiyor. Yüksek kesimde bulunan çiftliğin bulunduğu bölgeye kışın çok kar yağıyor.
Yağan aşırı karla birlikte çiftlikte elektriklerin sık kesilmesi üzerine Subaşı kardeşler alternatif aramaya başladı.
Elektrik teknikeri olan Ramazan Subaşı'nın teklifiyle kardeşler çiftliklerinin yanından geçen derenin suyundan elektrik üretmeye karar verdi. Hurdacıdan topladıkları malzemelerle yaptıkları mini santral, akan derenin suyuyla elektrik üretmeye başladı.